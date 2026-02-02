В Петербурге неизвестные похитили ребенка

Девятилетний мальчик был похищен на окраине Санкт-Петербурга. Поисками ребенка занимаются волонтеры и экстренные службы уже третьи сутки, сообщает Baza.

Мальчик бесследно исчез после того, как вышел из дома погулять днем 30 января. Ребенок сообщил родителям, что планирует зайти в гипермаркет на Таллинском шоссе, однако дома он так и не появился. Спустя несколько часов семья начала бить тревогу. Для поиска мальчика привлекли свыше ста волонтеров, а также сотрудников поисково-спасательных служб, полицию и Следственный комитет.

По информации Telegram-канала, по камерам видеонаблюдения было установлено, что мальчик, выйдя из магазина, на парковке подошел к машине с разбитым бампером и сел в нее. Основная версия предполагает, что ребенка похитили. Информации о местонахождении автомобиля и его владельца пока нет.

