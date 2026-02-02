Любовницу бизнесмена, обвиняемого в убийстве 13-летних россиянок, арестовали

Любовницу бизнесмена, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек, задержали в Екатеринбурге. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник, близкий к окружению бизнесмена.

© Московский Комсомолец

Женщину обвиняют во взятке свидетелю. По словам собеседника издания, она по совету адвоката передала выжившей жертве за отказ от ее показаний полмиллиона рублей.

На суде свидетель должна была сказать, что изнасилования не было, а все было обоюдно.

Свидетель призналась, раскаялась и выдала деньги. В СМИ ранее появлялась информация, что бизнесмен предлагал 50 миллионов при задержании, чтобы его отпустили.

Ранее сообщалось, что громкое дело об убийстве раскрыли в Екатеринбурге 30 лет спустя. Изрезанные тела двух 13-летних девочек рыбаки обнаружили на берегу Чусовского озера в октябре 1994 года.

При этом один из подельников бизнесмена ушел на СВО, а еще один уже умер.