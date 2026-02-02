Дом писательницы Татьяны Устиновой обворовали

Ярославская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в селе Вятское, ведется расследование.

В селе Вятское неизвестные совершили кражу из дома писательницы Татьяны Устиновой. Автор детективов переехала в Ярославскую область в 2024 году.

В УМВД России по Ярославской области корреспонденту "РГ" рассказали, что уголовное дело возбуждено по четвертой части статьи 158 Уголовного кодекса. Это кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере.