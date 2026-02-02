Стали известны подробности избиения потерявшей отца на СВО школьницы

Жительница станицы Ольгинской в Ростовской области Ольга рассказала подробности инцидента с избиением ее дочери Миры в школе, утверждая, что это произошло из-за потери ее отца на специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит «Царьград».

Нападение произошло 22 января в станичной школе. На видео подросток поджидает Миру у выхода из класса, бросается с вопросом о ее словах и бьет кулаком в лицо. Девочка ударяется головой о косяк и падает.

38-летняя женщина, оставшаяся вдовой с тремя дочерьми 16, 12 и 10 лет, сообщила, что узнала о произошедшем от подруги дочери. Дочь ей рассказала, что после удара у нее потемнело в глазах, закружилась голова, но она все равно пошла на урок. В родительском чате мать нападавшего обвинила Миру в провокации: якобы та обзывалась, из-за чего ее сын избегал школы. Классный руководитель предложила замять дело после больничного, утверждает женщина. Директор школы Михаил Воробьев с Ольгой не связывался, но вызвал мать мальчика.

26 января та позвонила ей сама, признав вину сына, но заявив, что Мира тоже виновата. Женщина, имеющая пятерых детей, умоляла не обращаться в полицию, подчеркивая, что сын — единственный мальчик. Ольга ответила, что без видео ничего не обещает. Лишь после этого она расспросила Миру: та расплакалась, признавшись в месячной травле с декабря — ставил подножки, тыкал в ребра, оскорблял и говорил, что «у него отец есть».

Видео с нападением Ольга увидела уже в полиции 27 января. Уголовное дело было возбуждено, но, как отмечает «Царьград», мальчику по статье о хулиганстве грозит максимум учет в ПДН и штраф родителям. Издание также указывает на цыганскую национальность семьи.

Об инциденте сообщалось на прошлой неделе. Позже в полиции и прокуратуре рассказали о проведении проверки по факту происходящего.