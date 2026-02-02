Раскрыта причина крушения учебного самолета в Орске

Причиной крушения учебного самолета Diamond в Орске стало сваливание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

© Telegram-канал Shot

При сваливании воздух начинает неправильно обтекать крыло — самолет трясет, а управление теряется. В публикации отмечается, что зачастую сваливание происходит из-за ошибочных действий пилота и может случиться даже с полностью исправным бортом.

Напомним, что крушение произошло утром 2 февраля — самолет упал в районе поселка Джанаталап, когда выполнял учебный полет. На борту находились три человека — 37-летний пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Все они погибли. Обстоятельства инцидента выясняются.