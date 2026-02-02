Новый фигурант появился в деле о фиктивном похищении мальчика в Красноярске

Силовики задержали жителя Тюменской области, причастного, по версии следствия, к нашумевшему на всю Россию исчезновению 14-летнего красноярского подростка, за которого преступники потребовали у его отца выкуп.

© Российская Газета

22 января в Красноярске местный предприниматель обратился в правоохранительные органы в связи с исчезновением сына. Тот вышел из дома и скрылся в сопровождении неизвестного человека, а потом отцу пришло сообщение с требованием выкупа.

Одновременно с мальчиком пропало около трех миллионов рублей.

Мальчика нашли 23 января на арендованной квартире. С ним была девушка, приехавшая в Красноярск из Сургута, помогавшая ребенку вскрыть отцовские сейфы, а затем передавшая украденные деньги курьеру мошенников. Следователи считают ее сообщницей преступников.

Между тем правоохранители обнаружили в Благовещенске упомянутого курьера, он задержан, решается вопрос об аресте.

Как рассказали в региональном главке СК, 21 января житель Тюменской области, действуя по сговору с мошенниками, прилетел в Красноярск. 22 января рядом с одним из городских ресторанов он забрал у девушки рюкзак с деньгами, а затем оставил его в месте, указанном аферистами.

Следователи продолжают устанавливать личности прочих сообщников - в первую очередь, организаторов мошеннической схемы.