Против Гусейна Гасанова утвердили обвинение в отмывании 170 миллионов рублей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры.

Гасанову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»). Уголовное дело передано в Пресненский районный суд. Его будут рассматривать по существу в общем порядке уголовного судопроизводства — в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.

Следствие установило, что Гасанов, имея статус индивидуального предпринимателя, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Чтобы придать легальный вид владению, пользованию и распоряжению этими средствами, он провёл ряд финансовых операций. В частности, блогер оформил сделку купли‑продажи недвижимости в 1‑м Красногвардейском проезде — её сумма превысила 68 млн рублей.