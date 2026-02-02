Стали известны личности погибших при крушении самолета в Орске

Среди погибших при крушении самолета Diamond в Орске — двое молодых людей и пилот. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, самолетом управлял 37-летний пилот Василий Н. На борту находились 20-летний Тимофей К. и 21-летний Дмитрий С.

Напомним, что самолет рухнул в районе поселка Джанаталап — он пропал с радаров около 10:40. Сообщалось, что на борту находились курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот. В оперативных службах заявляли, что все трое погибли.

Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы, обстоятельства выясняются.