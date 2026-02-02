Появились подробности гибели российского подростка внутри танка

Подросток погиб после того, как его придавило подвижной деталью внутри выставочного танка на территории парка «Россия — моя история» в Якутске. Об этом сообщила прокуратура Республики Саха (Якутия), передает aif.ru.

Трагедия произошла 20 января. По данным надзорного ведомства, двое девятиклассников проникли внутрь танка через люк запасного выхода в днище корпуса. Внутри один из подростков был придавлен подвижной деталью и получил смертельные травмы.

Прокуратура установила, что инцидент стал возможен из-за нарушений при эксплуатации экспоната. Люк не был приварен, отсутствовало специальное ограждение и должный контроль за объектом. Погибшему школьнику было 16 лет. Спасатели и врачи прибыли на место, но подросток скончался до оказания помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура внесла представление директору музейного комплекса. Также предостережения объявлены руководителям Якутской кадетской школы-интерната и Дирекции парков и общественных пространств, на чьих территориях размещены подобные экспонаты. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства.