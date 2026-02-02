Стала известна судьба находившихся на борту упавшего в Орске самолета

Три человека погибли в результате крушения легкового самолета в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник подтвердил, что самолет выполнял учебный полет.

«На борту было трое человек, они погибли», — добавил он.

Как сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, по предварительным данным, в самолете находились курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот.

Напомним, что борт рухнул в районе поселка Джанаталап. Он пропал с радаров примерно в 10:40 по местному времени.