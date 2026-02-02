Обвиненному в изнасиловании сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы

Обвиненному в изнасиловании старшему сыну наследной принцессы Норвегии Метте-Марит, Мариусу Боргу Хейби, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

3 февраля Мариус Борг Хейби предстанет перед окружным судом Осло. 29-летнему принцу предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, перевозке 3,5 килограммов наркотиков, нарушении правил дорожного движения и угрозах. Прокуратура заявила, что сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюремного заключения.

Согласно заявлению полиции, преступление пасынка наследника престола кронпринца Хокона заключается в «сексуальном контакте с персоной, находившейся без сознания или неспособной противостоять контакту по иной причине». Борг Хейби, у которого и ранее были проблемы с законом, вину не признал. Его адвокат пояснил, что предварительное обвинение против мужчины выдвинули не предполагаемые жертвы, а представители правопорядка.

Задержание пасынка кронпринца Хокона произошло, когда он находился в машине с пострадавшей по другому его делу — тому самому, по которому Борга Хейби задерживали в августе 2024 года.

Тогда полиция Осло прибыла в центр города по вызову о нарушении порядка в квартире местной жительницы. Детали официально не разглашались, однако СМИ писали, что в стену спальни женщины был воткнут нож, а в крови Борга Хейби обнаружили следы различных наркотических веществ. Через 10 дней после инцидента сын кронпринцессы Метте-Марит выпустил официальное заявление, в котором признал свою вину и извинился.

