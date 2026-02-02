Учебный самолет с курсантами разбился в российском городе

Учебный самолет Diamond, принадлежащий Ленинградской академии имени Новикова, разбился в Орске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, борт пропал с радаров около 10:40 — он рухнул в поселке Джанаталап. На борту находились курсанты. Их судьба пока неизвестна, к месту происшествия едут экстренные службы.

Напомним, что 7 января вертолет Robinson 44 упал в Пермском крае. Судя по кадрам, борт зацепился за стальной трос, перевернулся в воздухе и рухнул на землю. Погибли два человека: пермский бизнесмен Ильяс Гимадутдинов и его компаньон Эльмир Коняков. Сам борт принадлежал компании «Татранском» и получил серьезные повреждения.