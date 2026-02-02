В московском метро пассажир напал на попутчика и разбил стекло поезда

Полиция задержала мужчину, который устроил пьяный дебош в московском метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сначала пьяный пассажир напал на незнакомого попутчика и ударил его ногой в голову. А когда пострадавший вошел в вагон отъезжавшего поезда, дебошир ударил по дверям и разбил стекло.

"Я был очень сильно пьяный. Вероятно, все сделал умышленно", - раскаялся фигурант на допросе в полиции.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о побоях и вандализме, по статьям 116 и 214 УК РФ.