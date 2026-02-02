Глава майнинг-компании BitRiver Рунец задолжал налоговой 121 миллион

Основатель майнинговой компании BitRiver Игорь Рунец, отправленный под домашний арест по подозрению в сокрытии средств, якобы задолжал налоговой более 121 миллиона долларов. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Задержанный глава майнинг-компании BitRiver Игорь Рунец задолжал налоговой более 121 миллиона рублей. У группы компаний, связанных с бизнесменом, заблокированы счета из-за многомиллионных долгов. Основные должники — ООО «Битривер Рус» (49,3 миллиона рублей), ООО «УК «Битривер» (21,5 миллиона) и ООО «Битривер-К» (22,6 миллиона), — говорится в публикации.

Личный долг мужчины перед ФНС якобы составляет 245 тысяч рублей. Рунеца задержали 1 февраля. Следователи заподозрили его в сокрытии средств от взыскания налогов. Позднее столичный суд отправил фигуранта под домашний арест на два месяца.

