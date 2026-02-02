Телефон Усольцевой не подавал сигнала в день исчезновения

Региональный главк СК РФ сообщил, что телефон Ирины Усольцевой в день исчезновения семьи в Красноярском крае не подавал сигнал.

© Вечерняя Москва

Представитель ведомства уточнила, что с собой у женщины был мобильный, однако связи с ее оператором в районе пропажи не было.

По словам собеседницы РИА Новости, сложный рельеф местности — таежная и горная — не позволял устройству выйти на связь, поэтому сигнал с телефона не фиксировался.

Местный охотовед Дмитрий Беленюк заявил, что два вертолета видели в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае в день исчезновения семьи Усольцевых. По его словам, версия о том, что семья воспользовалась вертолетом, имеет право на существование.

В СК ранее рассказали, что семья Усольцевых не состояла в каких-либо сектах. При этом друг семьи Валентин Дегтярев утверждает, что пропавший в лесах Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а затем покончить с собой.