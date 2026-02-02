Мужчина расправился с напавшим на его сына леопардом

Житель индийского штата Гуджарат вступил в схватку с диким хищником, чтобы спасти жизнь сыну. Об этом сообщает издание Bhaskar English.

Инцидент произошел поздно вечером, когда 60-летний Бабубаи Наранбаи Ваджа спал на веранде у себя дома. Из темноты на него внезапно набросился леопард. Услышав крики отца, его 27-летний сын Шардулбаи выбежал из дома. Почувствовав угрозу, леопард отвлекся от раненой жертвы и накинулся на молодого человека.

Видя, что сыну нужна помощь, Ваджа, не думая о собственной безопасности, бросился на выручку. Вооружившись оказавшимися поблизости копьем и серпом, мужчина нанес леопарду несколько мощных ударов. Ему удалось расправиться с животным.

«Я бил его серпом и колотил древком», — рассказал он позднее.

Оба пострадавших получили серьезные травмы и были доставлены в государственную больницу округа Уна, а затем переведены в частную клинику. Состояние Ваджи, которому потребовалось наложить более 50 швов, остается тяжелым. Представители лесного департамента, прибывшие на место, изъяли тушу леопарда, а также орудия, использованные для самообороны. По данным издания, это первый зарегистрированный случай в регионе Уна, когда человек смог расправиться с леопардом, защищая свою жизнь.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Джамму и Кашмир леопард растерзал ребенка. Дикая кошка напала на пятилетнюю девочку.