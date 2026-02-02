В Ленобласти ликвидировали телекоммуникационный узел украинских мошенников

В городе Мурино Ленинградской области пресечена деятельность пособников украинских мошенников, которые обеспечивали работу так называемых "сим-боксов", предназначенных для пропуска телефонного трафика. Эти устройства позволяли совершать звонки из-за границы, скрывая при этом от абонента свое реальное местоположение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в арендованных квартирах в Мурино и соседней деревне Новое Девяткино задержаны неработающая 20-летняя девушка, приехавшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, уроженец Калмыкии. По данным следствия, они сотрудничали с украинскими мошенническими кол-центрами с августа 2025 года.

От украинских кураторов молодые люди получили оборудование и SIM-карты. Полицейские при обысках изъяли два шлюза для пропуска трафика, два ноутбука со специальным программным обеспечением, два роутера, 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3500 SIM-карт, семь банковских карт.

"С целью конспирации молодые люди каждые 3-4 дня переезжали в новую арендованную квартиру. За свою работу фигуранты получали денежное вознаграждение в криптовалюте в размере 12 тысяч рублей в день на каждого. Ежедневно через созданный ими узел связи проходило не менее 5 тысяч мошеннических звонков", - уточнили в Главке МВД.

По предварительным данным, задержанные причастны к 50 уголовным делам, возбужденным на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также других регионов России. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств связи. Оба фигуранта заключены под стражу.