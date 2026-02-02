В Старом Осколе двое погибли при ударе БПЛА по частному дому

В Старом Осколе Белгородской области в результате атаки беспилотника погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

По его словам, удар беспилотного летательного аппарата пришелся по частному жилому дому, что привело к возгоранию и частичному обрушению здания. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух погибших.

Кроме того, в результате детонации другого БПЛА в более чем десяти квартирах трех многоквартирных домов оказались выбиты оконные стекла, также поврежден один автомобиль.

Ранее за сутки Белгородская область подверглась множественным атакам с воздуха. Накануне сообщалось, что в результате удара FPV-дрона по грузовику на предприятии в хуторе Церковный пострадал водитель, который был госпитализирован с сотрясением мозга.