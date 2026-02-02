Названы причины мировых авиакатастроф в начале 2026 года

Первый месяц нового года, к сожалению, не обошелся в мире без авиакатастроф: четыре трагедии унесли 36 жизней членов экипажей и пассажиров. О подробностях и причинах "РГ" рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

"Все четыре авиакатастрофы связаны с небольшими самолетами, - говорит эксперт. - Все выполняли коммерческие или чартерные рейсы. Никто из находившихся на борту не выжил. Вот статистика".

17 января 2026 года, самолет ATR 42 - столкновение с горой, Индонезия

Турбовинтовой ATR 42-512 авиакомпании Indonesia Air Transport столкнулся с горами над Южным Сулавеси. Рейс вылетел из Джокьякарты и следовал в международный аэропорт Султана Хасануддина в Макассаре. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Поисково-спасательные отряды обнаружили обломки самолета на горе Булусараунг, в отдаленном и труднопроходимом районе. Извлечены оба бортовых самописца для детального анализа. Следователи изучают рельеф местности, погодные условия и характеристики самолета как возможные причины происшествия.

25 января 2026 года, самолет Bombardier Challenger 650 - упал после взлета из-за обледенения, США

В ночь на 25 января частный реактивный Bombardier Challenger 650 разбился сразу после взлета из международного аэропорта Бангор в штате Мэн. Погибли все шесть человек, находившихся на борту. Снегопад, низкая температура, ухудшение видимости сыграли, видимо, свою роль. Хотя самолет перед взлетом прошел противообледенительную обработку, но после нее прошло около восьми минут, прежде чем экипаж приступил к взлету. Расследователи изучают возможное обледенение крыла и плохую видимость в качестве сопутствующих факторов. Официальная причина пока не установлена.

28 января 2026 года, самолет Learjet 45XR - столкновение с поверхностью земли, Индия

Бизнес-джет Learjet 45XR, пытавшийся приземлиться на аэродроме Барамати, разбился, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Погибли все пять человек, находившихся на борту. Среди жертв был заместитель главного министра Аджит Павар, который направлялся для участия в мероприятиях местной избирательной кампании.

Самолет выполнял чартерный рейс. Очевидцы сообщили, что экипаж сначала попытался выполнить посадку, но из-за ограниченной видимости не смог это сделать и ушел на второй круг. При второй попытке посадки на ту же полосу, но с обратным курсом, самолет столкнулся с землей, не долетев до порога ВПП, и загорелся.

Главное управление гражданской авиации Индии и Бюро по расследованию авиационных происшествий начали официальное расследование. По предварительным данным, причиной крушения могло стать отсутствие полноценной системы посадки по приборам в Барамати, отсутствие диспетчерской службы на аэродроме и возможная нестабильность воздушного судна при заходе на посадку.

После происшествия индийские ВВС направили на аэродром военных диспетчеров и передвижное техническое средство, обеспечивающее заход на посадку.

29 января 2026 года, самолет Beechcraft 1900 - столкновение с горой, Колумбия

Самолет вылетел в 11.42 по местному времени из аэропорта Кукутеи и направлялся в Оканью на северо-востоке Колумбии, где должен был приземлиться примерно через 40 минут. Однако через 12 минут после взлета связь с экипажем была потеряна.

Самолет разбился в горном районе, где выращивают коку - сырье для производства кокаина, а также действуют незаконные вооруженные формирования. Аварийный радиомаяк, который должен при происшествиях, связанных с разрушением воздушного судна, в автоматическом режиме передавать сигнал, который фиксируется спутниковой системой, на практике не сработал. На борту двухмоторного самолета находились два члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе член Палаты представителей Колумбии.

Другие авиационные происшествия

2 января 2026 года, самолет ATR-72 - выкатывание за пределы ВПП, Непал

Региональный ATR-72-212A авиакомпании Buddha Air Avions de Transport Regional, на борту которого находился 51 пассажир, выполнял рейс из Катманду в Бхадрапур (Непал). После приземления в 21.06 по местному времени (то есть в темное время суток), самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, проскользил по ручью, а затем остановился в 183 метрах после конца полосы. Несколько человек получили легкие травмы, а самолет был значительно поврежден.

8 января 2026 года, самолет Airbus A330 - перегрев внешнего аккумулятора привел к травмам, Южная Корея/Китай

Экипаж самолета Airbus A330-300 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines выполнял рейс из Сеула (Южная Корея) в Гонконг (Китай). На борту находилось 284 пассажира. После двух часов полета в повербанке одного из пассажиров произошел тепловой разгон, и дивайс загорелся. Бортпроводники буквально за 1-2 минуты локализовали возгорание и потушили огонь. Пассажир, которому принадлежало устройство, получил ожоги рук. Самолет продолжил полет в Гонконг, где выполнил благополучную посадку.

10 января 2026 года, самолет Boeing 737-8 MAX - перегрев внешнего аккумулятора привел к травмам, Китай/Южная Корея

Самолет Boeing 737-8 MAX южнокорейской бюджетной авиакомпании Tway Air выполнял рейс из Саньи (Китай) в Чхонджу (Южная Корея). На борту, рассчитанном на 189 человек, находилось всего 32 пассажира и 6 членов экипажа. Во время полета по маршруту из пауэрбанка одного из пассажиров начал идти дым. Три бортпроводника погрузили внешний аккумулятор в воду и поместили его в контейнер, однако эти трое членов экипажа, а также 5 пассажиров надышались дымом. Самолет продолжил полет на аэродром назначения и совершил посадку без дальнейших происшествий. Трое пострадавших членов экипажа были доставлены в больницу, пострадавшие пассажиры направились домой.

Министерство транспорта Южной Кореи расследует данное событие и проверяет, соответствовали ли емкость и конструкция внешнего аккумулятора установленным нормам.

15 января 2026 года, самолет ATR-42 - выкатывание за пределы ВПП, Папуа - Новая Гвинея

Экипаж самолета ATR-42-500 местной авиакомпании Hevilift Avions выполнял чартерный рейс из Порт-Морсби в Симбери (Папуа - Новая Гвинея) с 11 пассажирами и 3 членами экипажа на борту. Самолет приземлился на аэродроме назначения примерно в 16.30 по местному времени, но экипаж потерял управление по курсу, и самолет выкатился с ВПП, после чего врезался в земляной вал. Никто не пострадал, однако самолет получил значительные повреждения.

В авиакомпании сообщили, что самолет выкатился за пределы полосы при посадке в условиях мокрого и скользкого покрытия посадочной полосы. Начато расследование.

15 января 2026 года, самолет Boeing 767 - грубая посадка, США

Грузовой Boeing 767-300 авиакомпании Air Transport International, выполнял рейс "под флагом" Amazon Prime Air из Спокана в Сан-Бернардино (США). Посадка на аэродроме назначения в 23.13 по местному времени была выполнена жестко. Самолет освободил полосу самостоятельно, без дальнейших происшествий. Однако воздушное судно получило значительные повреждения.

Национальный совет по безопасности на транспорте США квалифицировал данное событие как авиационное происшествие и начал расследование.

24 января 2026 года, самолет Airbus A350 - удар хвостовой частью о ВПП при уходе на второй круг, Сингапур

Airbus A350-900 авиакомпании Singapore Airlines выполнял заход на посадку в Сингапуре после рейса из Манилы (Филиппины). На очень малой высоте экипаж принял решение об уходе на второй круг, однако хвост машины коснулся поверхности взлетно-посадочной полосы. Самолет поднялся на высоту 4000 футов, выполнил повторный заход на посадку и примерно через 25 минут благополучно приземлился.

27 января 2026 года, самолет Cessna 208B Grand Caravan - вынужденная посадка на воду, Индонезия

У самолета индонезийской авиакомпании Smart Air вскоре после взлета из аэропорта Набире отказал двигатель. Борт взлетел около 12.54 по местному времени и направлялся в аэропорт Каймана. Примерно через две минуты пилот связался с авиадиспетчерской службой и запросил разрешение вернуться в Набире. Диспетчеры разрешили посадку с обратным курсом. Самолет продолжал терять высоту и не смог "дотянуть" до полосы. В результате Cessna упала в море недалеко от аэропорта.

Все тринадцать пассажиров и два пилота выжили, а самолет получил значительные повреждения.