Стало известно о роли администратора в спасении российского подростка из «сауны смерти»

В Кузбассе по уголовному делу о пожаре в сауне, жертвами которого стали пятеро несовершеннолетних, задержаны ее владелец с братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Индивидуальным предпринимателям вменяют статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По версии следствия, они незаконно открыли в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске сауну, не обеспечив средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что обернулось негативными последствиями для посетителей.

31 января администратор впустила в сауну шесть подростков без сопровождения взрослых. Она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, не проконтролировала температуру. В результате начался пожар. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет не смогли выбраться и отравились угарным газом. Их подругу спасла администратор, рассказала ТАСС ее адвокат Кристина Исакова. По ее словам, во время пожара администратор открыла дверь, кричала, чтобы посетители выходили. Одна девочка вышла на ее крик, а другие либо не услышали, либо пошли к другой двери, добавила защитник. Администратор вину не признает.

Центральный районный суд Кемерово арестовал ее до 31 марта, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона. 36-летней женщине также предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ.

"112": появился список погибших в сауне в Кузбассе подростков

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца сауны и его брата. Кроме того, следователи проверяют по статье о халатности действия должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.

Подростки собрались в частной сауне Прокопьевска, чтобы отметить сразу три дня рождения. Молодые люди учились в физкультурном техникуме.