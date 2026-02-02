В Прокопьевске задержали владельца сауны, где погибли студенты техникума

В Прокопьевске задержали владельца сауны, где при пожаре погибли студенты физкультурного техникума. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

По информации СКР по Кемеровской области, задержан также брат владельца сауны. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Они (владелец сауны и его брат. — «Газета.Ru») грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что администратор сауны, зная о нарушениях противопожарной безопасности, пустила в заведение шесть несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Она не контролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Также возбуждено уголовное дело о халатности.

Накануне в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что подростки, погибшие в сауне в Кемеровской области, не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они отравились угарным газом.