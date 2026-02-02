$75.7390.47

Россиянин умер во время пересадки волос после укола анестезии

Во Владивостоке 31-летний мужчина скончался во время процедуры по пересадке волос в одной из частных клиник. По словам родственников, причиной смерти стал анафилактический шок, развившийся сразу после введения местного обезболивающего.

Историю произошедшего рассказал старший брат погибшего. По его словам, родственник долго переживал из-за своей внешности и, несмотря на уговоры жены отказаться от операции, решился на пересадку волос. В течение месяца он готовился к процедуре и сдавал анализы — отклонений выявлено не было.

Однако в день операции после первого укола анестезии состояние мужчины резко ухудшилось.

«Врач сделал ему обезболивающий укол — местную анестезию. И сразу после первого укола он просто умер», — рассказал брат.

Врач-дерматовенеролог заявила, что наиболее вероятной причиной смерти стал анафилактический шок. По ее словам, подобная реакция встречается редко, но требует немедленных и отработанных действий. Она также предположила, что в клинике могли отсутствовать необходимые препараты для экстренной помощи.

Родственники при этом утверждают, что в клинике находился реаниматолог, который пытался спасти пациента. Спустя примерно пять минут прибыла скорая помощь, однако врачи констатировали смерть. Согласно предварительным данным вскрытия, причиной смерти указана сердечная недостаточность.

У умершего осталась трехлетняя дочь. Семья ожидает результатов медицинской экспертизы и намерена подать иск против клиники.