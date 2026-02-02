Число погибших в сгоревшем баре превысило сорок человек

Число погибших при новогоднем пожаре в баре Кран-Монтана возросло до 41 человека. Восемнадцатилетний гражданин Швейцарии, пострадавший в результате пожара на швейцарском горнолыжном курорте, скончался в конце прошедшей недели.

Подросток, пострадавший в результате пожара, охватившего бар на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана во время празднования нового года, скончался в больнице, в результате чего число погибших в результате пожара возросло до 41 человека, констатирует Agence France-Presse.

Государственный прокурор швейцарского кантона Вале Беатрис Пиллуд заявила в воскресенье в кратком заявлении: “31 января в больнице Цюриха скончался 18-летний гражданин Швейцарии. Число погибших в результате пожара в баре Le Constellation 1 января 2026 года возросло до 41 человека”.

Беатрис Пиллуд сказала, что ее ведомство, которое расследует трагедию, на данном этапе не предоставит никакой дополнительной информации.

Возраст погибших в результате смертоносного пожара в новогоднюю ночь составлял от 14 до 39 лет, большинство из них были подростками, отмечает Agence France-Presse. Только четверо были старше 24 лет. Еще 115 человек получили ранения, большинство из которых остаются в различных больницах.

Среди погибших были 23 гражданина Швейцарии, в том числе один франко-швейцарец с двойным гражданством, и 18 иностранцев. Среди жертв также числятся восемь граждан Франции, в том числе франко-британско-израильская девушка; шесть итальянских подростков, в том числе с двойным гражданством Италии и Эмиратов; а также один бельгиец, один португалец, один румын и один турок.

Прокуратура считает, что пожар начался из-за того, что гуляки поднимали бутылки шампанского с прикрепленными к ним бенгальскими огнями слишком близко к звукоизоляционной пене на потолке подвала бара. Из-за чего и произошло фатальное возгорание.

В отношении четырех человек возбуждено уголовное дело: совладельцев бара, главы департамента общественной безопасности муниципалитета Кран-Монтана и бывшего сотрудника пожарной охраны Кран-Монтана, отмечает Agence France-Presse.

После пожара тяжелораненые пациенты были доставлены по воздуху в различные больницы и специализированные ожоговые отделения по всей Швейцарии и в четырех других европейских странах.

Федеральное управление гражданской защиты Швейцарии сообщило в пятницу, что по состоянию на понедельник 44 пациента находились на лечении за границей: 18 во Франции, 12 в Италии, восемь в Германии и шесть в Бельгии.

Министерство здравоохранения кантона Вале сообщило, что по состоянию на понедельник в швейцарских больницах все еще находились 37 пациентов.

Картина постоянно меняется: пациенты перемещаются из одной больницы в другую для прохождения различных этапов лечения, а некоторые пациенты повторно госпитализируются. Некоторые остаются в отделении интенсивной терапии, констатирует Agence France-Presse.

Напомним, что на днях Италия выразила официальный протест в связи с освобождением швейцарскими властями под залог владельца сгоревшего бара. Рим даже отозвал своего посла в Швейцарии. Жак Моретти и его жена Джессика, совладельцы бара Le Constellation в Кран-Монтане, находятся под следствием по обвинению в убийстве по неосторожности и других преступлениях, связанных с пожаром, в результате которого погиб 41 человек и более 100 получили ранения. Упомянутый Жак Моретти был задержан 9 января, но через некоторое время освобожден под залог, что дало повод премьер-министру Италии Джордже Мелони назвать освобождение владельца сгоревшего бара “оскорблением памяти жертв и их семей”.