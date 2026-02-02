Женщина обвинила пожилого монаха в домогательствах во время обряда

В Таиланде жительница провинции Патхумтхани заявила о сексуальных домогательствах со стороны 70-летнего буддийского монаха во время проведения религиозной церемонии. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент, по словам 34-летней женщины по имени Пуи, произошёл 29 декабря в одном из храмов, куда она пришла для участия в обряде благословения, направленного на привлечение удачи в бизнесе. Во время ритуала монах, проводивший церемонию, попросил её расстегнуть рубашку. Женщина подчинилась частично, однако затем священнослужитель сам продолжил расстёгивать одежду.

Далее, как утверждает Пуи, монах стал наносить ароматическую пудру на её лоб и шею, при этом позволив себе неприемлемые прикосновения и комментарии интимного характера. Испуганная женщина покинула храм. В это время в помещении находились и другие прихожанки, ожидавшие своей очереди на благословение.

О случившемся стало известно лишь спустя месяц, когда подруга пострадавшей рассказала об этом в социальных сетях. История привлекла внимание СМИ, после чего женщина обратилась к властям с требованием провести официальное расследование.

Личность монаха пока не раскрывается. Национальное управление по делам буддизма на данный момент не дало официальных комментариев по поводу произошедшего.