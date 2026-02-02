Жилой дом загорелся после атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Частный жилой дом загорелся в городе Старый Оскол в Белгородской области после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

© Московский Комсомолец

«В результате удара одного из них загорелось частное домовладение. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», - написал глава области.

Кроме того, от детонации другого дрона более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Повреждения получил и один автомобиль.

В настоящий момент ведется подомовой обход пострадавших горожан. На местах происшествий работают специалисты оперативных служб.

Напомним, ранее атаку украинских БПЛА отразили в Ростовской области.