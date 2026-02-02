У пропавшей Ирины Усольцевой нашли долги

Ирина Усольцева, исчезнувшая вместе с супругом Сергеем и дочерью в Красноярском крае, числится должником Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Общая сумма ее долга составляет примерно пять тысяч рублей и приходится на штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомились журналисты.

© Соцсети

Согласно базе данных, в отношении Усольцевой открыты три исполнительных производства на общую сумму 4 750 рублей 65 копеек. Все они связаны с взысканием административных штрафов за правонарушения, зафиксированные камерами фотовидеофиксации Госавтоинспекции Красноярского края. Один из исполнительных документов на сумму 250 рублей 65 копеек был вынесен 10 сентября 2025 года, то есть до исчезновения женщины. Два других производства, каждое на 2 250 рублей, возбуждены 19 и 24 декабря.

«На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют», — сообщили в УФССП. Информацию передает РИА Новости.

Сейчас в производстве отсутствуют исполнительные документы по судебным решениям в отношении данной должницы. В федеральной службе также уточнили, что задолженности по неуплаченным административным штрафам не переходят к наследникам.

Двухдневные поиски семьи Усольцевых под Красноярском завершились безрезультатно

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время поездки к горе Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края, масштабные поиски с участием более тысячи добровольцев результатов не дали. Расследование их исчезновения сначала приостанавливалось, затем возобновлялось. В Следкоме подчеркнули, что оно будет продолжено до установления точных обстоятельств, независимо от возможного признания семьи без вести пропавшей и оформления наследства.