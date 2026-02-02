Пропавших на Камчатке туристов нашли живыми

Спасателям удалось обнаружить восьмерых пропавших на Камчатке туристов — пятерых взрослых и троих детей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава МЧС региона Сергей Лебедев.

© РИА Новости

По его словам, сперва удалось обнаружить двух взрослых из группы. Для этого спасатели преодолели 10 километров пути. «[Спасатели] встретили один снегоход с двумя взрослыми (из состава группы которую ищут, которые "пробивали" дорогу в сторону Пущино)», — отчитался сразу после этого Лебедев.

Они сообщили, что остальные туристы находятся на базе отдыха в домике. Спасатели выдвинулись туда, обнаружили еще троих взрослых и троих детей, и выдвинулись в сторону Пущино. Уточняется, что никто не пострадал.

О пропаже восьмерых туристов стало известно в ночь на 2 февраля — они отправились на Пущинские источники, но в назначенное время не вернулись обратно.