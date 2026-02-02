Россиян призвали не играть по навязанному мошенником сценарию

Депутат ГД Антон Немкин призвал граждан России не играть по навязанному мошенниками сценарию при общении с ними.

Его слова передаёт РИА Новости.

«Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений выбивают их (злоумышленников — RT.) из привычной логики и делают разговор непродуктивным», — отметил парламентарий.

Немкин посоветовал не пытаться «переиграть» злоумышленника, а лишить его интереса к диалогу.

Ранее появилась информация, что мошенники начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками налоговой службы и информируя о якобы нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого.