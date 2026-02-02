В Польше с начала зимы более 50 человек погибли из-за морозов

С начала зимнего сезона в Польше из-за низких температур погибли 54 человека, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский.

Слова Щепаньского приводит РИА Новости.

Чиновник заявил, что волна сильных холодов в стране сейчас достигает своего пика. Помимо погибших, власти располагают данными о 36 пострадавших от переохлаждения.

Щепаньский отметил, что чаще всего жертвами погоды становятся люди, ночующие в заброшенных домах и неотапливаемых помещениях.

«В очередной раз мы призываем всех, чтобы люди, находящиеся в заброшенных строениях, переселялись в места, где температура выше», — обратился замминистра.

Также он предупредил, что предстоящая ночь станет самой холодной с начала зимы.

Ранее Associated Press сообщало, что из-за сильных морозов в США погибло не менее 85 человек.