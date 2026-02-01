Раскрыты подробности атаки ВСУ на Краснодарский край

БПЛА выбили окна в нескольких квартирах в Славянске-на-Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают специальные и оперативные службы.

Ранее СМИ писали, что около десяти взрывов прогремело в Славянском районе Краснодарского края.

Также стало известно, что обломки БПЛА упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском.