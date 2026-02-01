В реанимации умер мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА

В отделении реанимации умер мужчина, который получил тяжелые травмы в результате атаки украинского БПЛА по селу Головчино в Белгородской области, сообщил вечером воскресенья глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что украинский БПЛА атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта, и ранены оказались четыре человека, двое из которых – в тяжелом состоянии.

Один из мужчин скончался в отделении реанимации, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.