Разоблачен организатор поджога автомобиля участницы «Дома-2»

Правоохранители раскрыли поджог автомобиля участницы телешоу «Дом-2». Машина сгорела дотла возле ее дома на западе столицы.

Как стало известно «МК», от поджигателей пострадала автомашина «БМВ Х6» Полины Ненашевой, запомнившейся своим участием в шоу в 2010 году. Иномарка была припаркована возле ее дома на Мосфильмовской улице. Ночью в августе 2022 года ее подожгли. «БМВ» стоимостью почти 3 миллиона рублей сгорела дотла, также пострадал стоявший рядом «Фольксваген».

Следователям удалось выяснить, что в поджоге участвовали трое. Организатор – учредитель фирмы по утилизации отходов по имени Константин – нанял за вознаграждение двоих молодых людей, один из которых купил бензин и смешал его с моторным маслом, а второй непосредственно совершил поджог. Посредника найти не удалось, исполнителя поймали в 2024 году и затем вышли на главаря. Он, правда, не признал своей вины. Предприниматель подтвердил, что у него с Ненашевой были общие друзья, в том числе любовник участницы телешоу. Однако он отрицал причастность к уничтожению «БМВ». Перевод денег матери одного из соучастников Константин объяснил тем, что возвращал долг.

Однако нашлись очевидные улики против коммерсанта. Сама Ненашева вспомнила, что вскоре после инцидента неизвестный через консьержа передал ей игрушечный автомобиль – точную копию сгоревшей «БМВ». По фотографии она узнала в посыльном предпринимателя, задержанного за поджог. Кроме того, ей поступали письменные и аудиосообщения на Watsap от неизвестного, из которых следовало, что посадили только исполнителя – «торчка», а «Про Костю все опять забудут».

В итоге Никулинский суд приговорил Константина к 3 годам лишения свободы. Правда, мотив преступления так и остался до конца невыясненным.