Полиция Таиланда арестовала россиян, подозреваемых в убийстве Емельянова

Стражи порядка арестовали двух россиян, подозреваемых в убийстве бизнесмена Михаила Емельянова, пропавшего без вести 7 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции таиландской провинции Чонбури.

По данным агентства, ими оказались 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев — именно с ними погибший встретился накануне исчезновения.

Журналисты заметили, что фигурантов задержали в одном из гостиничных номеров Бангкока — полиции удалось выйти на след подозреваемых благодаря записям с камер наблюдения недалеко от места захоронения.

Тайская полиция предъявила задержанным обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа.

Основная версия — расправа из-за долга. У убитого предпринимателя, по данным следствия, возникали разногласия с партнером, совладельцем «каннабис-шопа».

По данным следствия, подозреваемые наняли двух таиландцев, чтобы те инсценировали поиски пропавшего, создавая ложную картину происходящего.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в Паттайе останки пропавшего Емельянова — злоумышленники расчленили мужчину и захоронили в пяти разных местах недалеко от местного пруда. Мать Емельянова опознала тело своего сына.