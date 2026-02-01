Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области

21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что на место происшествия направлены восстановительные составы, пострадавших нет. В настоящее время движение на перегоне приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Для координации работ по ликвидации последствий аварий действует оперштаб.

Ранее 16 грузовых вагонов с углем сошли с пути на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае, 10 из них опрокинулись. При этом из людей никто не пострадал.

Размер причиненного ущерба оценивается в более чем 1 миллион рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.