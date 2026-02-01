Женщина и ребенок погибли под Мариуполем после атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Два человека, один из которых ребенок, погибли сегодня из-за киевской агрессии. В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р., — говорится в Telegram-канале главы региона.

Пушилин принес соболезнования семье и близким погибших.

Также в результате атаки пострадал мальчик 2018-го года рождения. Ему оказывают всю необходимую помощь.

20 января в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Атака произошла, когда он выехал на место для оценки последствий первоначального удара по коммерческому объекту и помощи жителям. В этот момент по парковке около объекта был нанесен повторный удар дрона.