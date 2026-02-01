Появилось видео неудачного прыжка девушки с подъемника в Подмосковье

Девушка из Рязани получила закрытый перелом лучевой кости после прыжка со сломавшегося подъемника в Подмосковье. Ей понадобилась помощь скорой, сообщает канал Mash.

Светлана приехала в горнолыжный комплекс с подругой. Девушки застряли на высоте, когда сломался подъемник. Они провели на морозе около часа, а затем решили прыгать с 4-метровой высоты. Этот момент попал на видео.

Подруга приземлилась удачно, а 22-летняя Светлана сломала руку. Ее отправили в больницу на скорой, медики диагностировали закрытый перелом лучевой кости.

Накануне сломался трос подъемника в горнолыжном парке близ деревни Степаново. Около 50 лыжников оказались в ловушке на морозе.