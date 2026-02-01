Россиянин с захваченного США танкера рассказал о походах в туалет под дулом автомата

Член экипажа захваченного США танкера Marinera Максим Карпенко рассказал, как экипаж 20 дней провел под наблюдением военных. Россиянина цитирует телеканал «Звезда».

По словам матроса, сначала за судном следовал один военный корабль, затем присоединились еще два, с которых взлетели вертолеты с британским и американским спецназом. Тогда члены экипажа сели по каютам, капитан сказал открыть дверь и поднять руки.

«Потом наручники. Мордой в пол всех. 20 дней просидели, в туалет ходили под дулом автомата», — рассказывает Карпенко.

Он добавил, что захватчики забрали у россиян телефоны и не выполняли просьбы. При этом, добавил моряк, иностранцы сказали, что россияне не обвиняемые, а просто «гости». Карпенко заявил, что ему отказали в просьбе связаться с консулом и проигнорировали просьбу выдать лекарства из-за проблем со сном, начавшихся из-за стресса.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть.