Жительница ЛНР изрезала ножом маленькую дочь подруги

В городе Свердловск Луганской Народной Республики пьяная женщина нанесла ножевые ранения семилетней девочке — дочери своей подруги. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошёл 31 января. По данным ведомства, 49-летняя женщина распивала спиртное в гостях у своей подруги. В какой-то момент она набросилась на семилетнюю дочь хозяйки и начала наносить ей удары ножом.

«Ребенок госпитализирован, оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.