Муж убил жену и оставил детей с трупом, уверяя, что мать спит

В американском штате Кентукки мужчина, убивший свою жену, три дня хранил её тело на кухне, убеждая детей, что мать просто спит. Об этом 1 февраля сообщило издание Mirror.

По данным полиции, 31-летний Салко Хусейнович во время ссоры жестоко избил свою супругу Джасмину Алич, и та скончалась от травм. Вместо вызова экстренных служб он оставил её труп на полу кухни.

Лишь спустя три дня Хусейнович вместе с 44-летней Шелли Бойд, девушкой своего брата, попытался избавиться от тела. Они усадили труп в машину и подожгли. Позднее останки тела и автомобиля нашли полицейские.

Полиция задержала соучастников. Во время обыска в доме были найдены подушки со следами крови в стиральной машине. Выяснилось, что на момент убийства у Джасмины Алич был действующий судебный ордер, запрещавший мужу приближаться к ней.

Шелли Бойд на допросе призналась, что видела, как Хусейнович избивал жену, и подтвердила, что тело несколько дней лежало на кухне. Хусейновичу предъявлены обвинения в убийстве и надругательстве над телом, Бойд — в соучастии и сокрытии улик.