Раскрыто, почему погибшие в кемеровской сауне подростки не смогли спастись

Пятеро подростков, погибших при пожаре в сауне в Прокопьевске Кемеровской области, отравились угарным газом, так как не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

© Московский Комсомолец

По данным ведомства, возгорание произошло в субботу около 20:30, когда в сауне находилась компания подростков 15–17 лет без взрослых. Помещение не было оборудовано необходимыми средствами пожаротушения и доступными путями для эвакуации.

«Пятеро посетителей…, лишённые возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом», — констатировали в СК.

Пожар охватил около 70 квадратных метров. Спастись удалось только одной девушке. Ранее по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, была задержана 36-летняя администратор заведения. Следователи также разыскивают владельцев сауны.