30-летнего россиянина убили и расчленили в Таиланде

Тайская полиция обнаружила останки пропавшего бизнесмена Михаила Емельянова — неизвестные злоумышленники расчленили мужчину и захоронили в пяти разных местах недалеко от местного пруда, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, стражи порядка начали поиски убийц. Один иностранный подозреваемый уже задержан и находится под следствием.

Вместе с тем, полиция расширяет расследование, включая в него других возможных сообщников — как тайцев, так и иностранцев.

Основная версия — расправа из-за долга. У предпринимателя, по данным следствия, возникали разногласия с партнером, совладельцем «каннабис-шопа».

Журналисты заметили, что преступники вышли на связь в первые дни после похищения россиянина и потребовали выкуп в размере $120 тыс.

Родственники собрали эту сумму, привезли в Таиланд, но злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что 30-летний Михаил пропал в Паттайе 7 января, после встречи с бизнес-партнёром.