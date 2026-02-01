СК Кузбасса: подростки не могли выйти из-за быстрого распространения огня

Подростки, погибшие в сауне в Кемеровской области, не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они отравились угарным газом. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Там рассказали, что несовершеннолетние были без взрослых, вечером произошло возгорание, Объект, как утверждается, не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами. "Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - сказано в сообщении пресс-службы. До этого в ведомстве сообщили о задержании администратора частной сауны, где произошла трагедия. По данным следствия, 36-летнюю сотрудницу заведения подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более человек. Все произошло 31 января 2026 года в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. После ликвидации пожара в здании были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних посетителей в возрасте от 15 до 17 лет. Одной девушке удалось спастись. В ходе первоначальных проверок установлено, что учреждение работало с нарушениями требований пожарной безопасности, что, по версии следствия, и привело к гибели людей.