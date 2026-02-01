Умер третий пострадавший при ЧП в учебном центре МВД по Коми

Третий пострадавший при взрыве и пожаре в учебном центре МВД по Республике Коми умер в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В ведомстве рассказали, что мужчина с 21 января проходил лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете, куда его доставили санавиацией после происшествия.

Ранее в университете сообщали, что пациент поступил в ожоговый центр института травматологии и ортопедии в тяжелом состоянии. Ему провели сложную операцию, после чего он находился в состоянии медикаментозного сна.

Также отмечалось, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ежедневно проводились консилиумы с использованием телемедицинских консультаций для определения тактики лечения, передает Telegram-канал Минздрава.

Взрыв произошел 15 января. Позже следователи выяснили, что причиной стала светошумовая граната. Виновным оказался преподаватель.

Учителя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре отправили под домашний арест по делу об инциденте с взорвавшейся учебной гранатой. Следователи, в свою очередь, ходатайствовали о заключении под стражу.

О том, что одна из слушательниц скончалась, стало известно 19 декабря. 19 из 24 пострадавших были госпитализированы, еще пять человек обратились за помощью позже.