В Москве бабушка убитой девушки-зооволонтера скончалась, узнав о смерти внучки

Убитая в Москве бывшим парнем девушка была зооволонтером, рассказал "РГ" информированный источник. Когда бабушка 18-летней Олеси Ибрагимовой узнала о смерти внучки, сердце ее не выдержало, она скончалась.

Как уже сообщалось, трагедия произошла в доме на Совхозной улице. Олеся решила расстаться со своим 19-летним парнем. Недавно он вновь приехал к бывшей возлюбленной: якобы хотел забрать вещи, но на самом деле пытался вернуться. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, юноша потерял контроль над собой и задушил Олесю.

Осознав, что натворил, злоумышленник скрылся. Но потом сам пришел в полицию и сознался в преступлении. Фигурант был немедленно задержан, против него возбудили уголовное дело об умышленном убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. В понедельник Люблинский районный суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении фигуранта под стражу.

По нашим данным, Олеся была известным зооволонтером. В квартире на Совхозной улице, где произошло убийство, она заботилась о больных животных.

"Кошки все видели. Там сейчас ад. Ринго кричит не переставая, у Найка что-то с глазом..." - рассказывают товарищи Олеси по волонтерскому движению.

Убийство девушки стало шоком для ее родных и друзей. Сердце ее бабушки не выдержало, женщина умерла в тот же день, когда узнала о смерти Олеси.

Сейчас волонтеры собирают средства на похороны девушки, а также занимаются устройством кошек из ее квартиры.