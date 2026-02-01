Москвичка обменяла 30 млн рублей на билеты «банка приколов»

Мошенники обменяли 75-летней москвичке свыше 29 млн рублей на билеты «банка приколов», пишет пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, аферисты направили пожилой женщине сообщение якобы из поликлиники, попросили подтвердить прикрепление к медицинскому учреждению, написав код из SMS.

Горожанка выполнила просьбу жуликов — отправила код. Это запустило цепочку мошеннических звонков, отметили в прокуратуре.

Женщине практически сразу после отправки кода стали поступать сообщения о том, что она якобы вошла в аккаунт Госуслуг. В SMS были телефоны для обратной связи.

Пенсионерка позвонила по указанному номеру, поговорила с «представителем финансовой организации», который сообщил об оформлении доверенности от ее имени и получении неизвестными доступа к ее счетам.

В дальнейшем к разговорам с москвичкой подключился уже лжеправоохранитель, которому испуганная женщина рассказала об имеющихся у нее сбережениях в банковской ячейке, уточнили в прокуратуре.

Мнимый представитель полиции убедил пострадавшую забрать деньги из банковской ячейки и отдать курьеру. После к ней приехал новый курьер и отдал средства, якобы прошедшие проверку. Пенсионерка вернула средства в ячейку, так и не заподозрив обмана.

Позже женщина рассказала историю с «проверкой купюр» супругу. Он убедил ее проверить деньги. Выяснилось, что в пакете находятся сувенирные банкноты, внешне схожие с настоящими купюрами различного номинала.

Супруги обратились в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный мошенническими действиями, превысил 29,9 млн рублей.

Установление всех обстоятельств мошенничества на контроле в прокуратуре.