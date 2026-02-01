Пропавшего в Красноярском крае сноубордиста нашли живым

Сноубордист, пропавший на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе Красноярского края, найден живым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

© КГКУ "Спасатель"/Telegram

"Найден. Жив. <…> В каком состоянии, пока неизвестно", - сообщили в пресс-службе.

Накануне группа сноубордистов каталась на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе. Один из участников не вернулся вечером в поселок Нарва, где ночевала остальная группа. В поисках были задействованы спасатели, полиция и волонтерские отряды. Всего его искало 48 человек и 11 единиц техники. В районе происшествия отсутствовала сотовая связь.