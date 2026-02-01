Следственный комитет опроверг версию о побеге пропавшей семьи Усольцевых

Следственный комитет не считает реалистичной версию о побеге семьи Усольцевых, которая пропала в прошлом году в Сибири — против этого свидетельствуют собранные по делу доказательства. Об этом сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

В разговоре с ТАСС она отметила, что следствие изначально работало с тремя основными версиями произошедшего. Первая предполагала, что люди самостоятельно ушли в лес или горы и решили скрыться. Вторая версия заключалась в том, что они могли дойти до определённой точки в тайге или уже возвращаться обратно, но пострадали в результате несчастного случая и не смогли вернуться.

Третья версия носила криминальный характер — предполагалось нападение на людей в месте их пребывания с последующим сокрытием тел в лесу или их вывозом в другое место.

Учитывая уже установленные обстоятельства, приоритетной на данный момент остаётся версия несчастного случая, произошедшего на территории Кутурчинского Белогорья.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.