Пятерых взрослых и ребенка ранили в ходе стрельбы на параде в Луизиане

Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ходе стрельбы на параде в американском штате Луизиана. Об этом в субботу, 31 января, сообщил местный канал WBRZ 2, связанный с телевещательной сетью ABC.

Уточняется, что стрельба произошла во время парада около дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана.

— В результате стрельбы перед зданием суда в округе Ист-Фелисиана пострадали шесть человек. Один ребенок и еще один человек находятся в критическом состоянии, — передал канал слова чиновников.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе и разыскивает связанную с произошедшим машину.

