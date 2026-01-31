Дело завели на мужчину, распивавшего спиртное на Вечном огне в Екатеринбурге

Уголовное дело завели на мужчину, который распивал алкоголь на сооружении «Вечный огонь» в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 31 января, сообщили в СК России.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на публикации в медиа, где сообщалось, что житель Екатеринбурга осквернил памятное сооружение «Вечный огонь» путем распития на нем алкоголя.

— По этому факту следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК России «Уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В городе Серов Свердловской области пенсионерка потушила Вечный огонь на местном мемориале с помощью одного из траурных венков. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.