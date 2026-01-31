В Китае казнили организаторов скам-лагерей

В Китае казнили одиннадцать организаторов скам-лагерей, где людей держали в рабстве. Об этом сообщает Синьхуа.

Мафиозными мошенническими центрами в Мьянме руководили члены преступной группировки семьи Мин. Людей в эти центры заманивали, насильно удерживали, заставляли работать в вебкаме и заниматься мошенничеством. Вырваться из них было практически невозможно.

Недавно центр уничтожили тайская армия и военные Мьянмы. Преступников арестовали — они получили различные статьи, а общая сумма ущерба составила 10 миллиардов юаней (11 миллиардов рублей),

В настоящее время еще 12 человек из руководства скам-центра разыскивают силовики.

Россиянок заманивают в азиатские скам-центры и удерживают там силой

Ранее сообщалось, что в плену в скам-центре могли оказаться десятки россиян. Также сообщалось, что из скам-центров в Мьянме в течение года освободили шесть россиян.